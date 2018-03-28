صور.. جامعة المنيا تخصص 8 أتوبيسات لنقل العاملين للإدلاء بأصواتهم







المنيا- حسن عبد الغفار

خصصت جامعة المنيا أتوبيسات لنقل العاملين لمقار اللجان الانتخابية، وقال رئيس الجامعة إن مصر تمر بمرحلة فارقة ولابد أن نشارك فى الانتخابات وبكثافة.

وأضاف فى بيان إن الجامعة خصصت 8 أتوبيسات لنقل العاملين إلى لجان الانتخابات حتى نرد على جميع المغرضين من العديد من الدول التى تحاول النيل من مصر، مؤكدا على أهمية أن يؤدى كل فرد منا دورة من أجل الوطن.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



جامعة المنيا تخصص اتوبيسات لنقل العاملين للإدلاء بأصواتهم



جامعة المنيا تخصص اتوبيسات لنقل العاملين للإدلاء بأصواتهم