صور .. توافد السيدات بالإعلام بشبرا الخيمة.. والشباب يتصدرون المشهد الانتخابى بقليوب

صور .. توافد السيدات بالإعلام بشبرا الخيمة.. والشباب يتصدرون المشهد الانتخابى بقليوبالأربعاء، 28 مارس 2018 02:52 م
جانب من الناخبين أمام اللجان
القليوبية نيفين طه
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شهدت محافظة القليوبية، اليوم إقبالا كبيرا من من المواطنين للإدلاء بأصواتهم باللجان الانتخابية على مستوى المحافظة.
في مدينة شبرا الخيمة، توافد النساء من جميع الأعمار، مرتدين أعلام مصر، مرددين هتافات "تحيا مصر" وتسابقوا على المشاركة فى العرس الديمقراطى وفى مدينة قليوب، تصدر الشباب المشهد الانتخابى، وأكتظت اللجان الانتخابية بالشباب الذين اصطفوا للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية.
وفى مدينة بنها، توافد المسنون وكبار السن على لجان مدينة بنها وقراها للإدلاء بأصواتهم، مرددين أنهم جاءوا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية من أجل دماء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن.
بالإضافة إلى طوابير الرجال والنساء والفتيات الذين اصطفوا بمدن طوخ وشبين القناطر والخانكة والخصوص، للإدلاء بأصواتهم، والتعبير عن حقهم الدستوري، وسط أجواء من الفرحة باللجان الانتخابية.
وفى ذات السياق، تفقد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، سير العمل باللجان الانتخابية بمدينة قليوب، وشدد على القوات بالتعاون مع القوات المسلحة المشاركة في تأمين الانتخابات الرئاسية، وكذلك حسن معاملة المواطنين، وتوخي الحظر حتى يمر العرس الديمقراطي بسلام.
كما قاد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، مسيرة حاشدة جابت شوارع مدينة بنها، لحث المواطنين على التعبير عن حقهم والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية.
استجاب اللواء ايهاب خيرت مدير امن القليوبية لمديره دار المسنين بينها تم ارسال سياره بها ضابطات وأفراد العلاقات العامة و حقوق الانسان بمديرية أمن القليوبية لاصطحاب كبار السن المسنين المقيمين بالدار للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسيةبمقار لجانهم المختلفة بمدينة بنها
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
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