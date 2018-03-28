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الأربعاء، 28 مارس 2018 07:44 م
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صور.. انتخابات الرئاسة 2018 ..تزايد الناخبين بلجان مدرسة محمد نجيب بالزاوية

الأربعاء، 28 مارس 2018 07:07 م
صور.. انتخابات الرئاسة 2018 ..تزايد الناخبين بلجان مدرسة محمد نجيب بالزاوية تزايد أعداد الناخبين بلجان مدرسة محمد نجيب بالزاوية





كتب إيهاب المهندس
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شهدت لجان التصويت الفرعية، بمدرسة محمد نجيب الإعدادية بنين بالزاوية الحمراء، تزايد فى أعداد الناخبين، فى آخر أيام الانتخابات الرئاسة 2018. وتصدر المشهد غناء الناخبين للأغانى الوطنية.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.


 

 


 

 


 

 


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