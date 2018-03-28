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صور.. الناخبون يوجهون رسائل دعم للرئيس السيسى على أوراق التصويت

الأربعاء، 28 مارس 2018 10:54 م
صور.. الناخبون يوجهون رسائل دعم للرئيس السيسى على أوراق التصويت إحدى أوراق الاقتراع





كتب أحمد الجعفرى
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حرص عدد من الناخبين على توجيه عدة رسائل للرئيس عبد الفتاح السيسى على أوراق الخاصة بالتصويت، معلنين فيها دعمهم له، من بينها  "انتخبتك يا ريس"، "الف مبروك"، "انتخبتك وأتمنى أن تكون عند حسن ظنى بك"، وأكد رئيس اللجنة على سلامة تلك الأوراق وصحتها، وعدم اعتبارها أصوات باطلة، وذلك داخل أحدى لجان حى الموسكى.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.


 

 


 

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