صور.. المئات من السيدات حول لجان الاقتراع بالبرلس







كفر الشيخ – محمد سليمان

زاد اقبال السيدات والرجال مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم قبل غلق باب التصويت، والتى مدت للساعة العاشرة بدلاً من الساعة التاسعة، من مساء اليوم الأربعاء .

وبرغم الطقس السيئ والأمطار والرياح الشديدة إلا أن السيدات مصرات على مواصلة التوجه للجان للإدلاء بأصواتهن فى اللجان الإنتخابية.

يذكر أن عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فيه 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

المئات حول اللجان بالبرلس



المئات من السيدات بالبرلس يواصلن الزحف على اللجان