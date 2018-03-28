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صور.. العاملون بالمصرية للاتصالات يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة

الأربعاء، 28 مارس 2018 04:02 م
صور.. العاملون بالمصرية للاتصالات يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة العاملين بالمصرية للاتصالات يدلون بأصواتهم





كتبت: هبة السيد
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يواصل العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، حيث حرص آلاف العاملين بالشركة الوطنية على المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية، وكانت إدارة الشركة قد سمحت للعاملين ممن تبعد مقار لجانهم الانتخابية عن مقر عملهم بالتحرك قبل انتهاء ساعات العمل تيسيرًا على الراغبين فى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

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عدد من العاملين امام احدى اللجان الانتخابية

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

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