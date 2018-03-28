صور.. الأمير محمد بن سلمان يبحث عدة قضايا مع الأمين العام للأمم المتحدة

صور.. الأمير محمد بن سلمان يبحث عدة قضايا مع الأمين العام للأمم المتحدةالأربعاء، 28 مارس 2018 01:45 ص
الأمير محمد بن سلمان والأمين العام للأمم المتحدة
كتب عبد الوهاب الجندى
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عقد الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، جلسة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، قى مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، وبحثا الجانبين العديد من القضايا المشتركة، وفق صور وكالة الأنباء الفرنسية.
ووقع الجانب السعودى، مذكرة المساهمة المالية الطوعية بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018 في مقر الأمم المتحدة.
اجتماع ولي العهد بالأمين العام للأمم المتحدة
الأمير السعودي محمد بن سلمان
الأمين العام للأمم المتحدة والأمير محمد بن سلمان
أنطونيو جوتيرس وولي العهد السعودي
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