صور.. استمرار توافد الناخبين فى اليوم الثالث بمحافظة جنوب سيناء







كتبت – شرويت ماهر

شهدت لجنة مدرسة جمال عبد الناصر بنين، بمدينة رأس سدر فى محافظة جنوب سيناء،، إقبالا كثيفا على عملية الاقتراع، فى يومها الثالث.



المواطنون يدلون بأصواتهم فى اليوم الثالث

وأرسل القارئ محمود يسن محمود الفخراني، عبر خدمة صحافة المواطن، صور توضح اصطفاف المواطنين أمام اللجان والحشود، فى انتظار الإدلاء بأصواتهم فى عملية الاقتراع.



الناخبون بمدينة رأس سدر

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.



مسيرة أمام اللجنة

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.



جانب من المسيرة

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