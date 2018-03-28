video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 10:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. استمرار إقبال الناخبين على اللجان بعد مد فترة التصويت بطنطا

الأربعاء، 28 مارس 2018 09:26 م
صور.. استمرار إقبال الناخبين على اللجان بعد مد فترة التصويت بطنطا استمرار إقبال الناخبين على اللجان بعد مد فترة التصويت بطنطا





كتب رامى محيى الدين
إضافة تعليق

شاركت القارئة هناء محمد من أهالى محافظة طنطا صحافة المواطن بمجموعة من الصور لاستمرار عملية التصويت بعد مده لمدة ساعة كاملة.

29550279_1765781770140399_644166802_n
 استمرار إقبال الناخبين على اللجان بعد مد فترة التصويت بطنطا

 

29663662_1765781843473725_1797261496_n
 استمرار إقبال الناخبين على اللجان بعد مد فترة التصويت بطنطا
 
29663873_1765781820140394_1560534551_n
 استمرار إقبال الناخبين على اللجان بعد مد فترة التصويت بطنطا
 
29666582_1765781796807063_145908551_n
 استمرار إقبال الناخبين على اللجان بعد مد فترة التصويت بطنطا
 
29745537_1765782043473705_102721510_n
استمرار إقبال الناخبين على اللجان بعد مد فترة التصويت بطنطا

 

29745733_1765781963473713_357128188_n
استمرار إقبال الناخبين على اللجان بعد مد فترة التصويت بطنطا

 

29750816_1765782473473662_568190054_n
استمرار إقبال الناخبين على اللجان بعد مد فترة التصويت بطنطا

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع " برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أنت المراقب.. أنت الصحفى.. شاركونا بصوركم وتغطياتكم لانتخابات الرئاسة

الانتخابات

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة

طنطا




لا تفوتك
أ ش أ: الوطنية للانتخابات ستطبق الغرامة المالية على المتخلفين عن التصويت

أ ش أ: الوطنية للانتخابات ستطبق الغرامة المالية على المتخلفين عن التصويت

وزير المالية يعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها خلال أبريل

وزير المالية يعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها خلال أبريل

صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا

صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا

الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية

الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية

صور.. محمد سعد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالدقى

صور.. محمد سعد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالدقى

رمضان صبحى يُرحّب بالعودة للأهلى وتريزيجيه يصدم الأحمر

رمضان صبحى يُرحّب بالعودة للأهلى وتريزيجيه يصدم الأحمر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة