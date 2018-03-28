صور.. استمرار إقبال الناخبين على اللجان بعد مد فترة التصويت بطنطا

صور.. استمرار إقبال الناخبين على اللجان بعد مد فترة التصويت بطنطاالأربعاء، 28 مارس 2018 09:26 م
استمرار إقبال الناخبين على اللجان بعد مد فترة التصويت بطنطا
كتب رامى محيى الدين
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شاركت القارئة هناء محمد من أهالى محافظة طنطا صحافة المواطن بمجموعة من الصور لاستمرار عملية التصويت بعد مده لمدة ساعة كاملة.
استمرار إقبال الناخبين على اللجان بعد مد فترة التصويت بطنطا
استمرار إقبال الناخبين على اللجان بعد مد فترة التصويت بطنطا
استمرار إقبال الناخبين على اللجان بعد مد فترة التصويت بطنطا
استمرار إقبال الناخبين على اللجان بعد مد فترة التصويت بطنطا
استمرار إقبال الناخبين على اللجان بعد مد فترة التصويت بطنطا
استمرار إقبال الناخبين على اللجان بعد مد فترة التصويت بطنطا
استمرار إقبال الناخبين على اللجان بعد مد فترة التصويت بطنطا
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