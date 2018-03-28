صور.. إقبال كثيف واحتفالات بالأقصر والمحافظ يتفقد لجان أرمنت







الأقصر – أحمد مرعى

تواصل الإقبال الكثيف من المواطنين على اللجان الانتخابية بمحافظة الأقصر، فى مدن أرمنت وإسنا والأقصر، إذ شهدت اللجان إقبالا كبيرا فى ساعات المساء عقب انكسار موجة الحرارة، وتوافد الناخبون من الرجال والسيدات على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الانتخابى.

وقاد محمد بدر محافظ الأقصر جولات مكوكية على عدد كبير من لجان مدينة أرمنت فى قرى الرياينة والرزيقات وأرمنت الحيط وغيرها، مثمنا جهود المواطنين الذين توافدوا لإبداء رأيهم وممارسة حقوقهم السياسية دون أى تأثيرات.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، إذ شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.