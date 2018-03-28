صور.. إقبال كثيف من السيدات بالسويس للتصويت فى الساعة الأخيرة للانتخابات







السويس- سيد نون

شهدت اللجان الانتخابية بأحياء الأربعين بمحافظة السويس فى اليوم الثالث للانتخابات كثافة تصويت انتخابى فى الساعة الأخيرة للتصويت، وتواجد أعداد كبيرة من السيدات باللجان الانتخابية بالقطاع الريفى وحى الأربعين.

وأكد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، أن التصويت بلجان الانتخابات كبير جدًا في ثالث أيام الانتخابات، مشيدًا بالمرأة في محافظة السويس.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت يوم الإثنين الماضي، ومستمرة اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان ، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابي إلى كرنفال احتفالي.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.











