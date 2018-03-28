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صور.. إقبال كبير من قبل الناخبين على لجان التصويت بانتخابات الرئاسة بالغربية

الأربعاء، 28 مارس 2018 06:46 م
صور.. إقبال كبير من قبل الناخبين على لجان التصويت بانتخابات الرئاسة بالغربية انتخابات الرئاسة





الغربية - مصطفى عادل
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تشهد لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة الغربية، إقبالًا كبيرًا للمواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم فى منتصف اليوم الأخير للانتخابات.

 

وتصدر الرجال والسيدات وكبار السن المشهد فى العملية الانتخابية، وحرصوا على التوافد بصورة كبيره على اللجان، واصطحب المواطنين ذويهم إلى اللجان، فى الوقت الذى تطوف فيه سيارات فى شوارع المحافظة لدعوه المواطنين للمشاركة فى الانتخابات، خاصة فى ظل عزوف الشباب المشاركه فى الانتخابات.

 

فيما تفقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية يرافقه اللواء ممدوح هجرس رئيس مدينة السنطة، والمحاسب محمد بدراوى عوض عضو مجلس النواب وممثل الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية عددًا من اللجان الانتخابية  فى اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية، حيث تفقدوا لجنة النصر الابتدائية بمدينة السنطة ولجنة الإعدادية بنات بالسنطة ولجنة مدرسة المنشاة الكبرى، وشهدت اللجان اقبالا كبيرا للناخبين.

 

وقال النائب محمد بدراوى عوض، إن الإعداد التى توجهت إلى صناديق الانتخابات ليست وليدة المصادفة بل هى نتاج للقاءات الجماهيرية التى عقدت فى الكثير من قرى السنطة، والتى اختتمت قبل ايام من الصمت الانتخابى بحضور الالاف فى نادى السنطة الرياضى.

 

 بينما توجه اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، بالشكر لكل فرد فى السنطة على الاستجابة للنداء الوطنى بضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية وان مجهودات نائب مركز السنطة محمد بدراوى عوض ظهرت جليا فى نسب المشاركة، حيث أن الأعداد تعكس مدى ثقة المواطنين بقيادتهم السياسية والنيابية.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 


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