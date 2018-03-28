صور.. إقبال كبير من سيدات السويس على اللجان الانتخابية

السويس - سيد نون

شهدت اللجان الانتخابية بأحياء الأربعين وفيصل والجناين بمحافظة السويس إقبالا كبيرا من السيدات فى اليوم الثالث للانتخابات.

وتواجدت أعداد كبيرة من السيدات باللجان الانتخابية بالقطاع الريفى وخاصة بقرية العمدة وقرية عامر ومنطقة أبو عارف.

كما شهدت لجان انتخابات بحى الأربعين تواجدا كبيرا للسيدات من أجل التصويت الانتخابى بكثافة، خاصة بمنطقة الأربعين شرق وشارع النيل.

وأكد اللواء أحمد حامد محافظ السويس أن التصويت بلجان انتخابات السيدات كبير جدا فى ثالث أيام الانتخابات، مشيدا بالمرأة فى محافظة السويس.

من جانبها أكدت فوزية عبد الله أمين المجلس القومى للمرأة بالسويس أن مشاركة السيدات اليوم بكثافة، وأن التصويت الانتخابى كبير جدا خاصة بلجان السيدات فى حى الجناين.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.