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الأربعاء، 28 مارس 2018 06:03 م
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صور.. إقبال كبير من الشباب فى بورسعيد للتصويت بانتخابات الرئاسة

الأربعاء، 28 مارس 2018 05:13 م
صور.. إقبال كبير من الشباب فى بورسعيد للتصويت بانتخابات الرئاسة إقبال كبير من الشباب فى بورسعيد للتصويت بانتخابات الرئاسة





بورسعيد – محمد فرج
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توافدت أعداد غفيرة من الشباب أمام لجنة الشهيد المقدم بدائرة حى الزهور ببورسعيد للتصويت بانتخابات الرئاسة 2018 حيث اصطفوا فى طوابير وبالعض الآخر جلس على المقاعد ينتظر الدخول للإدلاء بأصواتهم.

فيما أكد عدد من الشباب أنهم جاءوا ليأكدوا لأصحاب النفوس الضعيفة، أن شباب مصر على قدر من المسئولية، وتحمل الصعاب وأنهم جاءوا لاختيار الرئيس السيسي للحفاظ على أمن واستقرار مصر.

ويذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

شباب يجلس على المقاعد للإدلاء بأصواتهم
شباب يجلس على المقاعد للإدلاء بأصواتهم

تدفق على لجنة الشهيد المقدم
تدفق على لجنة الشهيد المقدم

عدد من الشباب أمام لجنة الإنتخابات
عدد من الشباب أمام لجنة الإنتخابات

طوابير من الشباب أمام المقر الإنتخابى بالزهور
طوابير من الشباب أمام المقر الإنتخابى بالزهور

ترقب وإنتظار أمام لجنة الإنتخابات الرئاسية
ترقب وإنتظار أمام لجنة الإنتخابات الرئاسية

 


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