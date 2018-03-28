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الأربعاء، 28 مارس 2018 08:26 م
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صور.. إقبال الناخبين على لجان البياضية بالقنطرة قبل غلق باب التصويت

الأربعاء، 28 مارس 2018 07:06 م
صور.. إقبال الناخبين على لجان البياضية بالقنطرة قبل غلق باب التصويت





الإسماعيلية- جمال حراجى- محمدعوض – صبرى غانم
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توافد عدد كبير من الناخبين، على لجان الانتخابات بلجان قرية البياضية بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، وذلك خلال الساعات الاخيرة من اليوم الثالث، وهو نهاية فترة الانتخابات الرئاسية، حيث زحف عدد من المواطنين من النجوع البعيدة والتوابع للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدين على دورهم الوطنى فى حماية بلادهم وأمنها وسلامتها من كل عدو فى الداخل او الخارج.

وأكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أن الانتخابات تسير بشكل طبيعى لليوم الثالث ودون مشاكل، وارتفعت نسبة الاقبال من المواطنين خلال الفترة المسائية، مؤكدا على استمرار غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة فى متابعة جميع اللجان الانتخابية، من خلال اللجان الفرعية بالمدن والقرى، والتشديد على توفير كافة الخدمات داخل اللجان، وتسهيل عملية التصويت للمواطنين وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، والتامين الكامل للجان من الداخل والخارج بمساعدة قوات الجيش والشرطة.

يذكر أن، انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس وتستمر حتى التاسعة مساء الاربعاء 28 مارس، و شهدت إقبالا كثيفا خلال الايام الثلاثةن وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية، 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 الاف موظف

إقبال الناخبين على الانتخابات بقرية البياضية
إقبال الناخبين على الانتخابات بقرية البياضية

 

لجنة قرية البياضية
لجنة قرية البياضية

 

داخل لجنة البياضية
داخل لجنة البياضية

 

طوابير الناخبين
طوابير الناخبين

 

التصويت داخل اللجان
التصويت داخل اللجان

 

أهالى البياضية يدلون بصوتهم
أهالى البياضية يدلون بصوتهم

 

ناخبات داخل اللجنة
ناخبات داخل اللجنة

 

سيدة داخل اللجنة
سيدة داخل اللجنة

 

التصويت داخل الصندوق
التصويت داخل الصندوق

 

مواصلة التصويت داخل اللجان
مواصلة التصويت داخل اللجان

 

 


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