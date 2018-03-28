صور.. إقبال الناخبين على لجان البياضية بالقنطرة قبل غلق باب التصويت

الإسماعيلية- جمال حراجى- محمدعوض – صبرى غانم

توافد عدد كبير من الناخبين، على لجان الانتخابات بلجان قرية البياضية بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، وذلك خلال الساعات الاخيرة من اليوم الثالث، وهو نهاية فترة الانتخابات الرئاسية، حيث زحف عدد من المواطنين من النجوع البعيدة والتوابع للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدين على دورهم الوطنى فى حماية بلادهم وأمنها وسلامتها من كل عدو فى الداخل او الخارج.

وأكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أن الانتخابات تسير بشكل طبيعى لليوم الثالث ودون مشاكل، وارتفعت نسبة الاقبال من المواطنين خلال الفترة المسائية، مؤكدا على استمرار غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة فى متابعة جميع اللجان الانتخابية، من خلال اللجان الفرعية بالمدن والقرى، والتشديد على توفير كافة الخدمات داخل اللجان، وتسهيل عملية التصويت للمواطنين وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، والتامين الكامل للجان من الداخل والخارج بمساعدة قوات الجيش والشرطة.

يذكر أن، انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس وتستمر حتى التاسعة مساء الاربعاء 28 مارس، و شهدت إقبالا كثيفا خلال الايام الثلاثةن وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية، 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 الاف موظف



إقبال الناخبين على الانتخابات بقرية البياضية



لجنة قرية البياضية



داخل لجنة البياضية



طوابير الناخبين



التصويت داخل اللجان



أهالى البياضية يدلون بصوتهم



ناخبات داخل اللجنة



سيدة داخل اللجنة



التصويت داخل الصندوق