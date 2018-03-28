صور.. أهالى عفرين السورية يواصلون حياتهم فى منبج بعد الفرار من انتهاكات أردوغان

صور.. أهالى عفرين السورية يواصلون حياتهم فى منبج بعد الفرار من انتهاكات أردوغانالأربعاء، 28 مارس 2018 11:19 م
أهالى عفرين السورية
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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واصل أهالى مدينة عفرين السورية اليوم الأربعاء، اعمالهم اليومية، والانخراط فى الحياة المجتمعية مع أهالى مدينة منبج، وذلك بعد الفرار من الانتهاكات التركية للخليفة العثمانى رجب طيب أردوغان.
وكانت تقارير إخبارية أفادت بوصول نحو 2700 نازح من مدينة عفرين إلى مدينة منبج شمال غربى سوريا، وذلك إثر دخول القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها المدينة واستيلائها التام على عفرين مؤخرا.
وذكرت قناة ( روسيا اليوم ) الاخبارية ، أن الإدارة المدنية فى منبج نسقت مع المعنيين فى مناطق عفرين واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال المدنيين، حيث وصلت أول دفعة من 2700 شخص يمثلون مئتى عائلة من عفرين إلى منبج شمال سوريا التى تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
إحدى الأسواق فى منبج
إحدى بائعى الخضروات
السوق الشعبى فى منبج
جانب من تسوق أهالى منبج
شوق شعبى فى منبج
طفل فى مدينة منبج السورية
مواطنة فى منبج
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