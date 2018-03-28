صور.. أهالى برج العرب غرب الإسكندرية يتوافدون على اللجان للإدلاء بأصواتهم







الإسكندرية جاكلين منير

توافد أهالى مركز و مدينة برج العرب غرب الإسكندرية على اللجان الانتخابية للمشاركة فى اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.

من جانبه، تابع اللواء محمد عقل رئيس مركز ومدينة برج العرب، سير العملية الانتخابية ، حيث قام بالمرور على المقار الانتخابية بنطاق المركز، وتفقد المدارس المخصصة للجان الانتخابية، ومر على مدرسة الحبون بقرية ابو صير واطمأن على توافر كافه الاحتياجات وعدم وجود أى عوائق تعيق العملية الانتخابية، مشيدا بالتحدى الذى طهر به المواطنين وناشد المواطنين للإدلاء بأصواتهم لنثبت للعالم أننا شعب قادر على اختيار مستقبل بلادنا.

وقدم الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية لمجهوداتهم المبزولة فى تأمين العملية الانتخابية علاوة على تسهيل الإجراءات أمام الناخبين خاصة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

من جهه أخرى ، قام اللواء محمد معوض عقل رئيس مركز ومدينة برج بزيارة لكنيسة العذراء مريم والقديسة مارينا اليوم ، حيث كان فى استقباله القس متياس والقس أرمانيوس وتقدم رئيس مدينة برج العرب بالشكر على المجهودات المبذوله فى الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.



أهالى برج العرب غرب الإسكندرية يتوافدون على اللجان (1)



أهالى برج العرب غرب الإسكندرية يتوافدون على اللجان (2)