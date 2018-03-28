صور.. أمن لجنة الاجتهاد الثانوية يساعد مسنة تجلس على كرسى للإدلاء بصوتها







كتب محمود طه حسين

ساعد أفراد الأمن والقوات المسلحة بلجنة مدرسة الاجتهاد الثانوية للبنات مسنة تجلس على كرسى متحرك للإدلاء بصوتها حيث تم رفع الكرسى لتصل إلى لجنتها رقم 33 .

وقالت المسنة، إنها حريصة على الإدلاء بصوتها لأنها تحب مصر، متابعة: "أديت صوتى للرئيس السيسى علشان بحبه".

وشهدت اللجنة إقبالا من جانب الناخبين قبل ساعات من غلق باب التصويت.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.