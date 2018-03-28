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صور.. أعضاء اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بأسوان يشاركون فى انتخابات الرئاسة

الأربعاء، 28 مارس 2018 02:49 م
صور.. أعضاء اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بأسوان يشاركون فى انتخابات الرئاسة أعضاء اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بأسوان





أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن - ندى سليم
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أدلى الصحفيون والإعلاميون بمحافظة أسوان، بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة المصرية 2018، رغم انشغالهم بالتغطية الإعلامية والصحفية منذ اليوم لانطلاق الماراثون الانتخابى وتواجدهم أمام وداخل اللجان لرصد حركة الناخبين.

وأكد الكاتب الصحفى أحمد الزيات، رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بمحافظة أسوان، أن مشاركة الصحفيين فى الاستحقاق الديمقراطى يعد واجب وطنى على كل مصرى باختلاف وظائفهم وانتماءاتهم، لأنها مستقبل مصر الذى يصنعه أبناء الوطن.

وأضاف رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بمحافظة أسوان، فى بيان صحفى، أن نقابة الصحفيين حملت على عاتقها النزاهة والشفافية فى تغطياتخا الصحفية، ورصد أعضاء صاحبة الجلالة الماراثون الانتخابى وفرحة المصريين بالمشاركة فى العرس الانتخابى.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

أعضاء اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بأسوان (1)
أعضاء اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بأسوان 
أعضاء اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بأسوان (1)
أعضاء اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بأسوان 
أعضاء اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بأسوان (2)
أعضاء اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بأسوان 
أعضاء اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بأسوان (3)
أعضاء اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بأسوان 
أعضاء اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بأسوان (4)
أعضاء اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بأسوان 

 

 

 

 

 


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