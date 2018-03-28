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شركة "كريم" تستأنف خدماتها فى رام الله بالضفة الغربية

الأربعاء، 28 مارس 2018 08:08 ص
شركة "كريم" تستأنف خدماتها فى رام الله بالضفة الغربية شعار شركة كريم





(رويترز)
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قالت شركة كريم لخدمات توصيل الركاب اليوم الأربعاء إنها استأنفت خدماتها فى مدينة رام بالله بالضفة الغربية المحتلة بعدما توصلت إلى اتفاق مع سلطات النقل الفلسطينية.

كانت كريم التى مقرها دبى قد علقت خدماتها فى رام الله فى نوفمبر تشرين الثاني، بعد أربعة أشهر من بدء الخدمة هناك، بناء على طلب السلطة الفلسطينية التى تمارس حكما ذاتيا محدودا فى الضفة الغربية.

وقالت كريم فى بيان إنها اتفقت مع وزارة النقل الفلسطينية على أن تكون أجرتها مماثلة لأسعار سيارات الأجرة العادية. واستأنفت الشركة خدماتها بسائقى الأجرة المرخصين فقط لكنها تخطط لإضافة السيارات الخاصة لاحقا.

وتعتقد شركة كريم أن خدماتها ستظل تنافسية حتى مع تساوى أجرتها مع سيارات الأجرة العادية.

وقالت الشركة إنها سجلت مئات السائقين فى الضفة الغربية حيث يرتفع معدل البطالة بين الفلسطينيين.

وبدأت كريم خدماتها فى نابلس بالضفة الغربية وفى مدينة غزة هذا العام وقالت إنها ستواصل دراسة العمل فى مدن أخرى بالأراضى الفلسطينية.

 


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شركة كريم

رام الله

الضفة الغربية

فلسطين




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