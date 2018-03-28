شباب المحافظات يتصدرون المشهد الانتخابى.. وإقبال كبير على لجان بورسعيد وقليوب

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توافدت أعداد غفيرة من الشباب أمام لجنة الشهيد المقدم بدائرة حى الزهور ببورسعيد، للتصويت بانتخابات الرئاسة 2018، حيث اصطفوا فى طوابير، وبالعض الآخر جلس على المقاعد ينتظر الدخول للإدلاء بأصواتهم.

فيما أكد عدد من الشباب، أنهم جاءوا ليأكدوا لأصحاب النفوس الضعيفة، أن شباب مصر على قدر من المسئولية، وتحمل الصعاب واختيار الرئيس السيسي للحفاظ على أمن واستقرار مصر.

كما تصدر الشباب المشهد الانتخابى، أمام اللجان الانتخابية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة، وتحديد مصيرهم لبناء الوطن.

وشهدت لجان مدارس محافظة البحيرة، إقبالا كثيفا منذ صباح اليوم، الأربعاء، وتوافد الآلاف من الشباب على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأخير من العرس الانتخابى.

كما أطلقت جامعة دمنهور، مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، وشارك فى المسيرة التى انطلقت من مقر الجامعة لتجوب الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة دمنهور، الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وآلاف الطلاب والعاملين بالجامعة، ورفع طلاب الجامعة الإعلام المصرية، ورددوا الأغانى الوطنية المحفزة على المشاركة فى الانتخابات فى مشهد احتفالى مميز.

و أكد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، على أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية من أجل بناء الوطن واستقرار البلاد، مضيفا أن تكثيف المشاركة الانتخابية من قبل الأهالى يعكس صورة مصر أمام الرأى العام العالمى ومدى التفافه حول قائده، وطالب رئيس جامعة دمنهور بالمشاركة بكل قوة فى هذه الانتخابات الرئاسية، من أجل مواجهة الإرهاب واستكمال المشروعات التنموية، وكذلك للتأكيد على ثورة 30 يونيو.

شهدت محافظة القليوبية، اليوم إقبالا كبيرا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم باللجان الانتخابية على مستوى المحافظة.

ففى مدينة شبرا الخيمة، توافد النساء من جميع الأعمار، مرتدين أعلام مصر، مرددين هتافات "تحيا مصر" وتسابقوا على المشاركة فى العرس الديمقراطى، وفى مدينة قليوب، تصدر الشباب المشهد الانتخابى، وأكتظت اللجان الانتخابية بالشباب الذين اصطفوا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

ويواصل شباب حزب المؤتمر بمحافظة الإسكندرية، دورهم الإيجابى فى زيادة نسب المشاركة من خلال دعوة المواطنين عبر حملة طرق الأبواب، وسيارات تجوب الشوارع لحث المواطنين للمشاركة فى العملية الانتخابية.

كما وفر الحزب بالإسكندرية، سيارات لنقل كبار السن والسيدات من منازلهم إلى مقار الانتخابات، وتقديم التسهيلات أمام اللجان لاستعلام عن أرقام وأماكن التصويت فى اللجان، وقد استكملت غرفة العمليات خطتها من خلال استهداف شباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وتوعيتهم بضرورة المشاركة ومن خلال الرسائل عبر واتس آب، واستهداف قواعد بيانات الأعضاء وأسرهم ونقلهم إلى مقار الانتخاب، ونشر الصور على المواقع الإلكترونية لمشاركة الشعب فى الانتخابات لرفع الحث الوطنى لدى المواطنين.

وتستكمل غرفة عمليات شباب حزب المؤتمر اليوم الأربعاء، خطة تحفيز المواطين للمشاركة فى الانتخابات، ودعا شباب حزب المؤتمر المواطنين بضرورة النزول والمشاركة فى ماراثون انتخابات الرئاسة لتوجيه رسالة إلى العالم والوقوف خلف جنود مصر الذين يستشهدون كل يوم لبناء مصر الجديدة.

كثفت جامعة أسوان مساء اليوم ، من مشاركتها فى الانتخابات الرئاسية، حيث تواصل التوافد الطلابى من جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، وحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، إذ أكدت جامعة أسوان على التزايد المستمر فى المشاركة على مدار اليوم، وأن الجامعة تعمل على توفير أتوبيسات لنقل طلاب الجامعة ممن لهم حق التصويت فى اللجان الرئيسية بأسوان، واللجان الفرعية بمراكز ومدن محافظة أسوان.

وحرص شاب معاق على الإدلاء بصوته، فى لجنة الشهيد محمود على عبدالمنعم الابتدائية المشتركة بكفر درويش بمركز الفشن جنوب بنى سويف، وذلك رغم الطقس السيئ الذى يسود البلاد فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2018.

وأكد الشاب المعاق، أنه خرج للإدلاء بصوته واختيار السيسى فى اليوم الثالث، رغم سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية، وشهدت لجنة الشهيد محمود على، إقبالا من الناخبين على صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم .

حرص محمود عبده السحت 25 سنة، أحد الشباب ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة ومركز زفتى بمحافظة الغربية، على الذهاب إلى اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد أبو الخير للتصويت فى الانتخابات الرئاسية.

وقال محمود، لـ"اليوم السابع"، عقب الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، إنه لأول مرة يشارك فى أى انتخابات، لافتا إلى أنه أصر على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية حبا فى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وردد محمود، مجموعة من الهتافات فور الإدلاء بصوته ومنها: "تحيا مصر .. تحيا السيسى .. تحيا الرئيس السيسي"، لافتا إلى أنه كان حريصا على المشاركة فى التصويت فى الانتخابات، وذلك لأنه يرى الكثير من المشروعات القومية التى نفذها الرئيس .

وقامت مجموعة من الفتيات والسيدات بقرية الدوالطة التابعة لمركز بنى سويف ، بالإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية حاملين الأعلام المصرية ومرددين الأغانى الوطنية.

ودخلت الفتيات إلى لجنة مدرسة الدوالة الابتدائية المشتركة بمركز بنى سويف، حاملين الأعلام المصرية، ثم وقفوا فى محيط اللجنة مرددين هتافات " تحيا مصر " مطالبين الفتيات من أهالى القرية بالنزول للإدلاء بأصواتهن.

يذكر أن، انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية، 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف.