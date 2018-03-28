شاهد ماذا فعل رئيس لجنة الطبرى اثناء فرز الناخبين للرد علي المشككين في العملية الانتخابية







كتب- مصطفى يحيى

قام المستشار لطفى محمد نائب رئيس مجلس الدولة، بتوجيه رسالة للجموع المشككين اثناء بدء عملية الفرز قائلا " اللى هتشفوه رد على كل المشككين والمزايدين على مشاركة وحضور المصريين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، وقام بتفريغ الصناديق مؤكدا أن المشاركة تجاوزت ال60%.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس واستمرت حتى التاسعة مساء الأربعاء 28 مارس و شهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين ،كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات ، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان ، الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء