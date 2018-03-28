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سيدة تتهم زوجها بسرقة مصوغاتها لدفع تكاليف هجرته غير الشرعية وتطلب الطلاق

الأربعاء، 28 مارس 2018 04:00 ص
سيدة تتهم زوجها بسرقة مصوغاتها لدفع تكاليف هجرته غير الشرعية وتطلب الطلاق محكمة الأسرة - أرشيفية





كتبت أسماء شلبى
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حررت زوجة محضر بقسم شرطة إمبابة اتهمت فيه زوجها بسرقته منقولاتها ومصوغاتها الذهبية وبيعهم لدفع تكاليف هجرته غير الشرعية إلى إيطاليا.

وأقامت "ع.و.أ"، دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بإمبابة حملت رقم 163 لسنة 2018، ودفعت فيه أن زوجها أقدم على بيع كل ممتلكاته حتى يسافر برفقة صديق تعرف عليه منذ شهور إلى إيطاليا، وعندما اعترضت طردها من المنزل وتعدى عليها ضربا وهددها بسكب مياه نارية على وجهها لتشويهها.

وأضافت الزوجة: تزوجته منذ 6 أشهر فقط وحملت منه ومؤخرا ترك وظيفته وحياته وأصبح يرافق صديقه النصاب الذى تسبب فى تدمير حياتنا ويستدين مبالغ مالية وعندما اشتكيت إلى أهلى أنبونى ونصحونى بالصبر إلى أن وقعت الكارثة وفوجئت بتحديده ميعاد السفر رغم علمه أننى حامل.

واستطردت: "حاول أهلى توسيط بعض الأقارب للحديث مع والده وتطليقى بصورة ودية ومنحى كافة حقوقى، ولكنهم رفضوا اعتراضى على سفره بسبب طمعهم فى المال الذى سيتقاضاه هناك كما صور لهم، وأبلغونا بان المصوغات الذهبية من ماله وله الحق أن يتصرف فيهم كيفما يشاء وأن المنقولات ليس لى فيها أى حق كونى أنا التى ترفض العيش معهم بعد إعلانه نيته فى السفر.

وتابعت الزوجة: عندما علم بتحريرى البلاغ ضده توجه لمنزلى، واستغل غياب والدى ومكوثى بمفردى فى المنزل برفقة والدتى وتعدى على بعلقة ساخنة حتى كد أن أموت فيها على يديه لولا تدخل الجيران وإنقاذى منهم وبعدها قرر مقاضتى لإجبارى على الرجوع لبيت الطاعة.


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