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سكرتير محافظة الأقصر: لا شكاوى انتخابية حتى الآن والتصويت يسير بصورة جيدة

الأربعاء، 28 مارس 2018 11:28 ص
سكرتير محافظة الأقصر: لا شكاوى انتخابية حتى الآن والتصويت يسير بصورة جيدة اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر





الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، عن استمرار غرفة عمليات ديوان المحافظة فى رصد كافة تفاصيل العمل فى لجان مدن وقرى المحافظة بأكملها .

 

 وشهد اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية فى أول ساعتين حتى الآن إقبالا مميزا من السيدات وكبار السن بجانب مجموعات من الرجال والشباب، مشددًا على أنه خلال اليومين الأول والثانى وحتى الآن باليوم الثالث لم تتلقى الغرفة أية شكاوى انتخابية .

 

وأضاف اللواء حاتم زين العابدين لـ"اليوم السابع"، أن غرفة العمليات قامت بالتواصل مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، والتأكد من فتح اللجان فى مواعيدها المقررة وانتظام عمل الموظفين والقضاة المشرفين على الانتخابات، وتقوم بمتابعة كافة مجريات العملية الانتخابية داخل كافة القرى والنجوع والمدن بمحافظة الأقصر.

 

وأوضح سكرتير محافظة الأقصر، أنه يشارك فى الغرفة التى مقرها ديوان عام محافظة الاقصر ممثلين عن مختلف الجهات والادارات المعنية، وبالتنسيق مع رؤساء المدن والقرى، حيث تم تزويد غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الانتخابات الرئاسية بكافة الأجهزة والوسائل التى تمكن الغرفة من أداء عملها على الوجه الأمثل.

 

وقال عمر شوقى مسئول بإعلام ديوان المحافظة، إنه تم تخصيص أكثر من 15 لاب توب وأجهزة تليفونات وخطوط إنترنت وشاشات عرض كبيرة لمتابعة العملية الانتخابية فى كل أنحاء المحافظة ورصد أى انتهاكات أو تجاوزات فى شوارع المحافظة من خلال كاميرات المراقبة وإبلاغ الأجهزة المعنية بها فورًا.

 

وأضاف شوقى لـ"اليوم السابع"، أنه تم تخصيص خطوط تليفونات للتواصل مع مختلف المعنيين بالعملية الانتخابية، وكذلك خط تليفون خاص للتواصل مع الصحفيين والإعلاميين والمراسلين لنقل البيانات والأخبار حرصا على التواصل الفعال مع الجميع.

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.


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