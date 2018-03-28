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سكرتير المجمع المقدس وأساقفة بالكنيسة الأرثوذكسية يدلون بأصواتهم فى الانتخابات

الأربعاء، 28 مارس 2018 12:39 م
سكرتير المجمع المقدس وأساقفة بالكنيسة الأرثوذكسية يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة





أ ش أ
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أدلى أساقفة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأصواتهم فى اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية.

وقام الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس بالإدلاء بصوته بمقر لجنته الانتخابية بالقاهرة، كما توجه الأنبا دانيال أسقف المعادى إلى مقر اللجنة الانتخابية الفرعية المسجل بها اسمه فى منطقة المعادى وأدلى بصوته وسط حفاوة كبيرة من المتواجدين داخل اللجنة للادلاء بأصواتهم وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معهم فى اجواء احتفالية.

وفى محافظة أسوان، أدلى الأنبا هدرا مطران أسوان بصوته بمقر لجنتة الانتخابية فى أسوان والتى تزينت بأعلام مصر والزهور، وسط حضور مكثف لرجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين العملية الانتخابية، كذلك حرص الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس "الشايب" على أن يشارك رهبان الدير فى هذه الانتخابات، حيث توجه جميع الآباء الرهبان إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

كما توجه الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة إلى مقر اللجنة الإنتخابية الفرعية المسجل بها اسمه، وهى لجنة مدرسة الأزهار وأدلى بصوته الانتخابى، حيث أشاد بحسن التنظيم وإدارة العملية الانتخابية من قبل المسئولين باللجنة الانتخابية.

وأدلى الأنبا ماركوس الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلى بصوته فى الانتخابات عقب توجهه لمدرسة الدمرداش بالعباسية حيث مقر لجنته الانتخابية، وأكد أن المشاركة فى العرس الانتخابى واجب واطنى على كل مصرى حريص على تقدم بلاده فى جميع المجالات، كما أدلى الأنبا صموئيل اسقف طموه وتوابعها بصوته فى الانتخابات بمقر لجنته بمنطقة طموه.

كما أدلى الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج وأسقفية الخدمات العامة والإجتماعية والمسكونية، بصوته فى الانتخابات بمقر لجنتة بمدرسة الدمرداش بمنطقة العباسيةـ وشارك الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الاسكندرية فى الانتخابات بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة العطارين الإعدادية بنين، فيما أدلى الأنبا توماس أسقف القوصية ومير بصوته فى الانتخابات بمقر لجنته الانتخابية بالأزبكية.

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

فراس الراوي

فين الازهر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اين تجمع مؤسسة الازهر ؟ ولماذا لا يقود وزير الاوقاف (الذى يطل كل 5 دقائق علينا .. ) بان يجمع كل الائمه فى منطقه القاهره كحشد وتظاهره من اجل المشاركة الفاعله .. صباح الخير

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