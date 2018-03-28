سعر اليورو اليوم الاربعاء28-3-2018 والعملة الأوروبية تهبط 8 قروش







هبط سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء الموافق 28-3-2018، بعد الارتفاع الملحوظ فى قيمته أمس حيث هبط بقيمة 8 قروش فى عدد من البنوك، مسجلا 21.72 جنيه للشراء، و 21.92 جنيه للبيع، وفقاً لآخر بيانات البنك الأهلى.

وبحسب عدد من البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو كالتالى..



سعر اليورو فى البنك المركزى

21.786 جنيه للشراء

21.913 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

21.72 جنيه للشراء

21.92 جنيه للبيع



سعر اليورو فى بنك مصر

21.73 جنيه للشراء

21.93 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة

21.77 جنيه للشراء

21.97 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

21.77 جنيه للشراء

21.97 جنيه للبيع



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

21.83 جنيه للشراء

22.05 جنيه للبيع