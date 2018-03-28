ست بـ"100 جماعة".. ثمانينية بسوهاج: نزلت الانتخاب عشان أغيظ الإخوان (صور)

سوهاج - محمود مقبول

رغم ما تحمله المشاركة فى الانتخابات من مسؤولية والتزام وأداء لواجب وطنى، وممارسة حق دستوى، تظل أسباب المشاركة متنوعة من شخص لآخر، الجميع يشاركون تحت لافتة وطنية، ولكن ربما تكون هناك أسباب فرعية أخرى.

ربما ضمن باقة الأسباب العديدة التى تدفع الناخبين للمشاركة فى الانتخابات، تصادف أحيانا سببا يبدو غريبا أو ملفتا، كأن تقابل "اعتدال"، السيدة صاحبة الـ82 سنة التى تستخدم كرسيا متحركا، ولكنها أصرت على المشاركة فى الانتخابات رغم مرضها وعدم قدرتها على الحركة، بسبب "الإخوان".

فى البداية تقول السيدة "اعتدال" إنها شاركت فى كل الانتخابات التى شهدتها مصر، خاصة الانتخابات الرئاسية، ودائما ما كانت تخرج من أجل مصر فقط، ولكنها اليوم بجانب خروجها من أجل مصر، خرجت لهدف آخر مهم بالنسبة لها، قائلة: "أنا خرجت علشان أغيظ الإخوان، وعلشان الشباب، لأننا رايحين والشباب هو اللى جاى".

وأضافت السيدة الثمانينية فى حديث لـ"اليوم السابع"، قائلة: "أقول للرئيس السيسي كمّل وإحنا معاك، كمل تعمير مصر، كمّل مشوارك، المستقبل للشباب ومصر أمانة بين إيديك".

كانت قد انطلقت صباح الاثنين الماضى، الانتخابات الرئاسية 2018، التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى، وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 59 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من الاثنين حتى الأربعاء، ومن المنتظر إعلان نتيجة الجولة الأولى الاثنين المقبل 2 أبريل.

يُذكر أن عدد من يحق لهم التصويت فى أنحاء مصر يبلغ 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف.

وكان ملايين المصريين المقيمين بالخارج قد صوتوا فى الانتخابات، عبر 139 مقرا انتخابيا فى السفارات والقنصليات المصرية بأنحاء العالم، وامتد التصويت من الجمعة 16 حتى الأحد 18 مارس الجارى، وشهدت الأيام الثلاثة إقبالا حاشدا واحتفالات من آلاف المصريين الذين شاركوا فى السباق، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت المصريين بالخارج ضمن النتائج المجمعة للانتخابات مطلع أبريل.