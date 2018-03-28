زوجة الشهيد الشبراوى بعد التصويت: فى ناس خيرت بين حياتها وبلدها فاختارت البلد







الشرقية - فتحية الديب

قالت المهندسة ندى حسن، زوجة الشهيد الرائد أحمد الشبراوى، ابن محافظة الشرقية، عقب إدلاءها بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، إن مصر باقية بكل الشرفاء.

كما وجهت رسالة للمصريين قائلة: "فى ناس لما خيرت بين حياتها وبلدها اختارت بلدها"، مؤكدة أن مصر باقية بالمخلصين.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.