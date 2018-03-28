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زحام مرورى إثر اصطدام سيارة ملاكى بسور كوبرى أكتوبر اتجاه رمسيس

الأربعاء، 28 مارس 2018 08:35 ص
زحام مرورى إثر اصطدام سيارة ملاكى بسور كوبرى أكتوبر اتجاه رمسيس حادث بكوبرى اكتوبر - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب شخص نتيجة لاصطدام سيارة ملاكى بسور مطلع كوبرى أكتوبر، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق فى الاتجاه من محور النصر إلى ميدان رمسيس، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أكتوبر بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


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