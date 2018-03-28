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رئيس هيئة الأرصاد الجوية: العاصفة الترابية تمتد لسوهاج وقنا وبنى سويف

الأربعاء، 28 مارس 2018 05:51 م
رئيس هيئة الأرصاد الجوية: العاصفة الترابية تمتد لسوهاج وقنا وبنى سويف جانب من العاصفة التى ضربت البلاد





كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن العاصفة الترابية التى ضربت محافظات أسيوط والمنيا والوادى الجديد، ستمتد لمحافظات سوهاج وقنا وبنى سويف، لافتا إلى أنها ستنتهى بعد ساعات قليلة.

 

وأضاف "عبد العال"، خلال اتصال هاتفى بالإعلامية جيهان منصور، عبر فضائية "الحياة"، أن سبب العاصفة الترابية منخفض جوى فى السودان، يسمى بمنخفض السودان الموسمى، وهو دائماً يأتى فى فصل الخريف وليس الربيع، ولكن بسبب التغيرات المناخية جعلته يؤثر على البلاد فى فضل الربيع.


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