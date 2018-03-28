رئيس لجنة بالمنيا: الإقبال جيد وحققنا أكثر من 50% من نسبة التصويت

رئيس لجنة بالمنيا: الإقبال جيد وحققنا أكثر من 50% من نسبة التصويتالأربعاء، 28 مارس 2018 09:52 م
المستشار على بكر رئيسي محكمة الاستئناف، ورئيس لجنة 12 بمدرسة الشهيد محمد جمال ابو حليقة
المنيا - حسن عبد الغفار
إضافة تعليق
قال المستشار على بكر رئيسى محكمة الاستئناف، ورئيس لجنة 12 بمدرسة الشهيد محمد جمال ابو حليقة، إن نسبة الإقبال داخل اللجنة جيدة منذ اليوم الأول.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجنة 12 لجنة نسائية، وحققنا أكثر من 50% من نسبة التصويت داخل اللجنة، التى يبلغ إجمالى عدد الاصوات بها 4 آلاف 851 صوتل انتخابيا.
ولفت المستشار بكر، أن أهم الملاحظات كانت حرص السيدات على الإدلاء بأصواتهن رغم أى صعوبات، وكذلك كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .
وأوضح، أن نسبة الإقبال ارتفعت فى اليوم الثانى والثالث بشكل كبير حتى اللحظات الأخيرة.
إضافة تعليق
صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا
الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة