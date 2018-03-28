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رئيس لجنة بالمنيا: الإقبال جيد وحققنا أكثر من 50% من نسبة التصويت

الأربعاء، 28 مارس 2018 09:52 م
رئيس لجنة بالمنيا: الإقبال جيد وحققنا أكثر من 50% من نسبة التصويت المستشار على بكر رئيسي محكمة الاستئناف، ورئيس لجنة 12 بمدرسة الشهيد محمد جمال ابو حليقة





المنيا - حسن عبد الغفار
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قال المستشار على بكر رئيسى محكمة الاستئناف، ورئيس لجنة 12 بمدرسة الشهيد محمد جمال ابو حليقة، إن نسبة الإقبال داخل اللجنة جيدة منذ اليوم الأول.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجنة 12 لجنة نسائية، وحققنا أكثر من 50% من نسبة التصويت داخل اللجنة، التى يبلغ إجمالى عدد الاصوات بها 4 آلاف 851 صوتل انتخابيا.

ولفت المستشار بكر، أن أهم الملاحظات كانت حرص السيدات على الإدلاء بأصواتهن رغم أى صعوبات، وكذلك كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .

وأوضح، أن نسبة الإقبال ارتفعت فى اليوم الثانى والثالث بشكل كبير حتى اللحظات الأخيرة.

 


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