رئيس لجنة بأسيوط: عاصفة ترابية تسببت فى انقطاع الكهرباء وتراجع عدد الناخبين







كتب أيمن رمضان

قال المستشار محمود سعد، رئيس إحدى اللجان بمحافظة أسيوط، إن العاصفة الترابية التى ضربت المحافظة تسببت فى انقطاع التيار الكهربائى، ولكن اللجان مجهزة بمولدات الكهرباء وهو ما جعلنا نستمر فى عملية التصويت.

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى مع الإعلامية جيهان منصور، عبر فضائية "الحياة"، أن نسبة الناخبين تراجعت منذ بدء العاصفة، وتابع:"الجو به صعوبة غير عادية سواء على القائمين على اللجان أو الناخبين".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المستمرة منذ أمس الأول الاثنين يبلغ عدد من لهم حق التصويت بها بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.