رئيس غرفة عمليات الحكومة: لا صحة لمد فترة التصويت حتى الغد







كتبت هند مختار

أكد العميد على هريدى، رئيس غرفة عمليات مجلس الوزراء، أن أنه لا صحة لما تردد وانتشر حول مد فترة التصويت لغد الخميس.

وأوضح، فى تصريحات صحفية بمقر غرفة العمليات المركزية للحكومة، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أنه لا صحة لمد فترة التصويت حتى الغد.

وقال رئيس الغرفة: من يروج لهذه الشائعة شياطين، لأن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت استحالة مد التصويت.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.