رئيس غرفة البترول يدعو المصريين للمشاركة للانتخابات والتعبير عن رأيهم

كتب أحمد أبو حجر

شارك العاملون فى غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات بكثافة فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

ودعا الدكتور تامر أبو بكر رئيس الغرفة، المصريين، للمشاركة والتعبير عن رأيهم بكل حرية لاختيار رئيس يمثلهم وقادر على تحقيق امالهم. وأكد أبو بكر أن مشاهد احتشاد المصريين أمام اللجان الانتخابية يعبر عن رغبتهم فى بناء دولة قوية.

من جانبه قال حمدى عبد العزيز مدير عام الغرفة إن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى وحق دستورى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مصر.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس اللثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.