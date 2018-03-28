رئيس حكومة كردستان العراق: سنتخذ كافة الإجراءات لمنع الفوضى فى مدن الإقليم







أربيل (أ ش أ)

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزانى اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات لمنع الفوضى فى مدن الإقليم.

وقال البارزانى - فى مؤتمر صحفى وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن هناك أطرافا سياسية تحاول استغلال المظاهرات، مضيفا أن استغلال معاناة الموظفين من قبل الأحزاب السياسية غير مقبول.

يذكر أن هناك تظاهرات للمعلمين والموظفين فى عدة مدن بإقليم كردستان، احتجاجا على قرار حكومة الإقليم للادخار الإجبارى لرواتب الموظفين، مطالبين بإلغاء القرار وصرف رواتبهم كاملة.