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رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وفد جامعة بيرموار الرومانية لتوقيع بروتوكول تعاون

الأربعاء، 28 مارس 2018 02:48 م
رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وفد جامعة بيرموار الرومانية لتوقيع بروتوكول تعاون الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق





الشرقية - حمدى عبد العظيم
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استقبل الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق وفد جامعة بيرموار الرومانية صباح اليوم، ضم الوفد الدكتور كالين ايناشكو رئيس الجامعة الرومانية وليفيو مولدوفان نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية والدكتور تاتيانا بيوتا دانيسكو نائب رئيس الجامعة والدكتور بيتروتا بلاجا أستاذ بكلية الاقتصاد والقانون والإدراة والدكتور دانيلا ستيفانيسكو أستاذ مساعد بالجامعة الرومانية ، بحضور والدكتور ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور علاء عطا عميد كلية الهندسة والدكتور عبد العظيم نجم المسئول عن تنسيق الزيارة .

 

وصرح  الدكتور خالد عبد الباري بأن هذه الزيارة تأتي في سياق توقيع بروتوكول التعاون الدولي بين الجامعتين، حيث تشترك الجامعتان فى مشروع  Erasmus+ mobility teaching، وبحث سبل توطيد أواصر التعاون وإيجاد فرص لتعزيز هذا التعاون علي المستوي الأكاديمي العلمي التطبيقي والتكنولوجي والبحثي.

 

وأعرب الجانب الروماني خلال اللقاء عن سعادتهم بوجودهم في جامعة الزقازيق واهتمامهم بهذا التعاون وفتح آفاق للتعاون الدولى بين جامعة الزقازيق وجامعة بيرموار الرومانية.    

 

ومن جانبه، أضاف الدكتور علاء عطا  أن الزيارة تستغرق 6 أيام يتم خلالها عقد عدد من الإجتماعات والمحاضرات بكلية الهندسة ، مشيراً إلى أن وفد جامعة الزقازيق سبق أن زار جامعة PMU بروماتيا خلال شهر أكتوبر الماضي للعام 2016 تم خلالها عقد عدة محاضرات كما شارك الوفد في المؤتمر الدولي Inter – Eng 2017  معلناً أن جامعة الزقازيق ستشارك ايضاً في تنظيم المؤتمر في دورته للعام 2018 .​


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