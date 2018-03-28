رئيس الوزراء: الاتفاق على سعر الدولار والبترول بالموازنة الجديدة و17 مليار جنيه لتطوير الصرف الصحى







كتبت هند مختار

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك موازنة جديدة سيتم اعتمادها وإرسالها لمجلس النواب قبل هذا الأسبوع، وهناك مشروعات كبيرة فى الصحة والبترول والإسكان والكهرباء ومشروعات فى التربية والتعليم.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر غرفة عمليات الحكومة، أن هناك عملية تطوير فى قطاعات التعليم والصحة، وبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى، موضحا أنه تم رصد من 16 لـ 17 مليار جنيه لتطوير منظومة الصرف الصحى فى الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن هناك 100 مليار جنيه فى الموازنة الاستثمارية مقارنة بـ 70 مليار جنيه فى الموازنة الماضية بزيادة 40%.

وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن جزءا كبيرا من المشروعات القومية الكبرى ينتهى فى 2018، مما سيكون له تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين والبنية الأساسية، موضحا أن العام القادم فى 2019 سيشهد توسعا بالمشروعات القومية، ومنها طرح المدن فى العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين ومدن الجيل الرابع .

وأكد على اهتمام رئيس الجمهورية ببناء شخصية الإنسان المصرى ووجود برامج تبدأ من التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالبعد الاجتماعى للموازنة، هناك اهتمام بذلك وببرامج الحماية الاجتماعية وهناك قدر للديناميكية للتعامل مع ذلك وفقا للظروف وما يحدث طبقا للمتأثرات الداخلية والخارجية.

وأشار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق على سعر الدولار والبترول فى الموازنة الجديدة، واختتم المؤتمر بالتأكيد على أن الإجراءات الأمنية للجان الانتخابية تسير بشكل منتظم.