رئيس الوزراء: استراتيجية جديدة لتطوير التعليم سيتم تطبيقها هذا العام

رئيس الوزراء: استراتيجية جديدة لتطوير التعليم سيتم تطبيقها هذا العامالأربعاء، 28 مارس 2018 04:53 م
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أن هناك مشروعات قومية فى الإسكان والصرف الصحى والتربية والتعليم والصحة ضمن خطة استثمارات الدولة بالعام الجديد.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر غرفة عمليات مجلس الوزراء أن هناك استراتيجية جديدة لتطوير التعليم تبدأ من رياض الأطفال، سيتم تطبيقها هذا العام، وسيتم إدخال التابلت فى منظومة التعليم بدءا من هذا العام، كما أن هناك استراتيجية جديدة للثانوية العامة.
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