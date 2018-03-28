رئيس اللجنة الفرعية 2 بأسيوط: العاصفة الترابية لم تمنع إقبال الناخبين







اسيوط - ضحا صالح

قال المستشار محمد عبد الرحمن، رئيس اللجنة الفرعية رقم 2 بمدرسة اسماعيل قباني الاعدادية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن العملية الانتخابية بدأت منذ اول أمس بإقبال شديد على اللجان، ايضا شهدت اللجان بالامس اقبالا ملحوظا للسيدات.

وأضاف عبد الرحمن، أنه اليوم وبالرغم من العاصفة الترابية، كان هناك إقبالا شديدا من الناخبات وبلغ التصويت حوالى 1000 بطاقة انتخابية .

يذكر أن، انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.