رئيس اللجنة الفرعية ٢ بأسيوط: استمرار التصويت باللجان رغم العاصفة الترابية







اسيوط - ضحا صالح

قال المستشار محمد عبد الرحمن رئيس اللجنة الفرعية رقم ٢ بمدرسة اسماعيل قباني الاعدادية، في تصريح خاص لليوم السابع إن العملية الانتخابية بدأت منذ اول أمَس بإقبال شديد على اللجان أيضا شهدت اللجان بالامس اقبالا ملحوظا للسيدات .

واضاف عبد الرحمن أنه اليوم وبالرغم من العاصفة الترابية كان هناك اقبالا شديدا من الناخبات وبلغ التصويت حوالي ١٠٠٠ بطاقة انتخابية