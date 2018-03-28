رئيس اللجنة الفرعية ٢ بأسيوط: استمرار التصويت باللجان رغم العاصفة الترابية

رئيس اللجنة الفرعية ٢ بأسيوط: استمرار التصويت باللجان رغم العاصفة الترابيةالأربعاء، 28 مارس 2018 10:02 م
الانتخابات الرئاسية 2018
اسيوط - ضحا صالح
إضافة تعليق
قال المستشار محمد عبد الرحمن رئيس اللجنة الفرعية رقم ٢ بمدرسة اسماعيل قباني الاعدادية، في تصريح خاص لليوم السابع إن العملية الانتخابية بدأت منذ اول أمَس بإقبال شديد على اللجان أيضا شهدت اللجان بالامس اقبالا ملحوظا للسيدات .
واضاف عبد الرحمن أنه اليوم وبالرغم من العاصفة الترابية كان هناك اقبالا شديدا من الناخبات وبلغ التصويت حوالي ١٠٠٠ بطاقة انتخابية
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدتطوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
إضافة تعليق
صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا
الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة