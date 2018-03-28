رئيس القابضة المعدنية يوجه الشركات بتلافى الخسائر وبحث التكامل بينها







كتب عبد الحليم سالم

عقد الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رؤساء الشركات التابعة، تم خلاله نقل توجيهات خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام لرؤساء الشركات.

وخلال الاجتماع كلف الدكتور مدحت نافع الشركات التابعة بإعداد رؤية استراتيجية فى إطار رؤية الشركة لقابضة واستراتيجية تسويق وتصدير خلال أسبوعين للعرض على لجنة التسويق المستحدثة والمبثقة من مجلس إدارة الشركة القابضة.

كما تابع رئيس القابضة أداء الشركات فى ضوء الموازنات المقدمة فى الجمعيات العمومية ومؤشرات الأداء الشهرى ، وبحث فرص التكامل والمشاركة فى مشروعات وأنشطة عدد من الشركات التابعة.

وأكد نافع بحسب بيان اليوم ،على رفض الموازنات الخاسرة ما لم يكن هناك رؤية عاجلة لوقف نزيف الخسائر والتحول إلى الربحية ، مع وضع أسس جديدة ومعايير قابلة للقياس لتقييم أداء الإدارة فى الشركات التابعة بصورة ديناميكية واستغلال الثروات البشرية الموجودة فى قطاع الأعمال العام وسائر القطاعات فى مصر للاضطلاع بمهام الإدارة الفعالة مع الاستعانة بخبرات استشارية من القطاع الخاص والشركات العالمية.

كما تضمن الاجتماع متابعة سير الإنتاج فى ضوء التسهيلات التى قدمتها الشركات لتذليل العقبات أمام المشاركة الانتخابية والتى كان يحرص العاملون على أدائها .