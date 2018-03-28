رؤساء اللجان الفرعية بالزاوية: لم يتم رصد أى مخالفات وتزايد أعداد الناخبين







كتب إيهاب المهندس

أكد رؤساء اللجان الفرعية بالزاوية الحمراء، قبل ساعات من انتهاء التصويت فى الانتخابات الرئاسية، أنه لم يتم رصد أى مخالفات من قبل الناخبين داخل أو خارج اللجان الفرعية، خلال عمليات التصويت فى انتخابات الرئاسة لعام 2018 حتى الآن، مؤكدين أن إقبال الناخبين على اللجان الفرعية فى تزايد .

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.