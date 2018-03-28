video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 07:47 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خبير تكنولوجى: حجم سوق أمن المعلومات فى مصر يتجاوز مليار جنيه

الأربعاء، 28 مارس 2018 05:17 م
خبير تكنولوجى: حجم سوق أمن المعلومات فى مصر يتجاوز مليار جنيه هاكر إلكترونى - أرشيفية





كتبت هبة السيد
إضافة تعليق

 

قال المهندس طارق شبكة، مدير عام شركة "MCS" المتخصصة فى مجال أمن المعلومات وحلول مراكز البيانات، إن حجم السوق المصرية فى مجال أمن المعلومات يتراوح بين 40 و50 مليون دولار، أى ما يعادل مليار جنيه تقريبا، بحسب أرقام 2017.

وأضاف "شبكة"، فى تصريحات صحفية، إلى أن هذه الأرقام تعنى أن هناك زيادة كبيرة تؤكد نمو الوعى بأهمية تبنى مؤسسات الأعمال لحلول أمن المعلومات، خاصة من جانب الشركات العالمية التى تكون مدركة تماما لأهمية تأمين بياناتها، كذلك فإن مؤسسات الأعمال المحلية الكبيرة باتت أكثر قناعة بجدوى وضرورة تبنى استراتيجية متكاملة لتأمين بياناتها .

وأوضح مدير عام الشركة المتخصصة فى مجال أمن المعلومات، أن الشركة تولى اهتماما كبيرا بدعم وتنمية صناعة مراكز البيانات، وتوفير حلول البنية التحتية وحلول أمن المعلومات، والتعريف بهذه الصناعة ونوعية الحلول التى نحتاج إليها، مشيرا إلى الاستعدادات الجارية لفعاليات الدورة الثانية لمؤتمر مستقبل مراكز البيانات، الذى يقام بين 2 و4 أبريل المقبل، برعاية الشركة المصرية للاتصالات we 

وأشار المهندس طارق شبكة، إلى أن الدورة الثانية للمؤتمر سيكون لها دور مهم فى توعية الرأى العام بأهمية صناعة مراكز البيانات وكيفية استغلال الإمكانيات المحلية لتوطين هذه الصناعة، وتحقيق إضافة كبيرة لهذه الصناعة، إذ سيقام المؤتمر على يومين، بدلا من يوم واحد فى الدورات الماضية، وسيكون هناك معرض يضم 18 جناحا للشركات، لعرض حلولها ومنتجاتها الخاصة باحتياجات مراكز البيانات، إذ ستكون غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إحدى الجهات الراعية للمؤتمر، بجانب رعاية كثير من الشركات العالمية لندوات وجلسات المؤتمر.

وأشار المهندس طارق شبكة 



إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المصرية للاتصالات : فرصة استثمارية محتملة فى مجال الكوابل البحرية

امن المعلومات

سرية حماية البيانات

السوق المحلى

الدولار

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة