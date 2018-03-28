خبير تكنولوجى: حجم سوق أمن المعلومات فى مصر يتجاوز مليار جنيه







كتبت هبة السيد

قال المهندس طارق شبكة، مدير عام شركة "MCS" المتخصصة فى مجال أمن المعلومات وحلول مراكز البيانات، إن حجم السوق المصرية فى مجال أمن المعلومات يتراوح بين 40 و50 مليون دولار، أى ما يعادل مليار جنيه تقريبا، بحسب أرقام 2017.

وأضاف "شبكة"، فى تصريحات صحفية، إلى أن هذه الأرقام تعنى أن هناك زيادة كبيرة تؤكد نمو الوعى بأهمية تبنى مؤسسات الأعمال لحلول أمن المعلومات، خاصة من جانب الشركات العالمية التى تكون مدركة تماما لأهمية تأمين بياناتها، كذلك فإن مؤسسات الأعمال المحلية الكبيرة باتت أكثر قناعة بجدوى وضرورة تبنى استراتيجية متكاملة لتأمين بياناتها .

وأوضح مدير عام الشركة المتخصصة فى مجال أمن المعلومات، أن الشركة تولى اهتماما كبيرا بدعم وتنمية صناعة مراكز البيانات، وتوفير حلول البنية التحتية وحلول أمن المعلومات، والتعريف بهذه الصناعة ونوعية الحلول التى نحتاج إليها، مشيرا إلى الاستعدادات الجارية لفعاليات الدورة الثانية لمؤتمر مستقبل مراكز البيانات، الذى يقام بين 2 و4 أبريل المقبل، برعاية الشركة المصرية للاتصالات we

وأشار المهندس طارق شبكة، إلى أن الدورة الثانية للمؤتمر سيكون لها دور مهم فى توعية الرأى العام بأهمية صناعة مراكز البيانات وكيفية استغلال الإمكانيات المحلية لتوطين هذه الصناعة، وتحقيق إضافة كبيرة لهذه الصناعة، إذ سيقام المؤتمر على يومين، بدلا من يوم واحد فى الدورات الماضية، وسيكون هناك معرض يضم 18 جناحا للشركات، لعرض حلولها ومنتجاتها الخاصة باحتياجات مراكز البيانات، إذ ستكون غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إحدى الجهات الراعية للمؤتمر، بجانب رعاية كثير من الشركات العالمية لندوات وجلسات المؤتمر.

وأشار المهندس طارق شبكة