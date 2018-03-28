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حملات مكثفة لحشد الناخبين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية بالإسماعيلية

الأربعاء، 28 مارس 2018 06:00 ص
حملات مكثفة لحشد الناخبين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية بالإسماعيلية مشاركة انتخابية





الإسماعيلية محمد عوض - جمال حراجي - صبري غانم
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تشهد مدينة الإسماعيلية حملات مكثفة لحشد الناخبين للمشاركة فى الانتخابات، حيث جابت حافلات تابعة لأحزاب ومنظمات مجتمع مدنى لنقل الناخبين لمقار اللجان.

فيما تحمل سيارات حكومية وحافلات مكبرات صوت لحث المواطنين على النزول لمراكز الانتخاب.

وقالت آمال رزق الله عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية، إن تحركات المجتمع المدنى فى ثانى أيام الانتخابات أكثر تنظيما، من اليوم الأول خاصة فى فعاليات حشد المواطنين على التصويت .

وأضافت أمال رزق لـ"اليوم السابع"، هناك تحديد لخطوط سير حافلات لنقل الناخبين من المنازل إلى مقار اللجان، وأمس جاءنى أكثر من اتصال من ناخبين يسألون عن طريقة وصولهم للجان، والآن هناك تنظيم لهذا الأمر".

 وأشادت عضو مجلس النواب بجهد منظمات المجتمع المدنى فى تنظيم عملية نقل الناخبين إلى اللجان والحث على التصويت".


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