حالة الطقس اليوم الأربعاء 28/3/2018 فى مصر والدول العربية







كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الأربعاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس غير مستقر، إذ تنشط الرياح الجنوبية الشرقية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على أغلب الأنحاء. حالة الطقس فى مصر كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، والطقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا مائل للبرودة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار ونصف إلى خمسة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية وبالنسبة للبحر الأحمر فهو مضطرب جدا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار ونصف إلى أربعة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية.

الطقس فى الأردن

تستمر درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المعتادة فى مثل هذا الوقت من العام بشكل لافت.

وتسود أجواء مُغبرة بشكل متفاوت في عموم المناطق، لا سيّما الجنوبية منها، مع ظهور السُحب على ارتفاعات مختلفة.

وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غالباً غائمة في اجزاء من شمال ووسط المملكة مع فرصة لزخات خفيفة من الأمطار.

وتكون الرياح جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة فى جنوب المملكة، وشرقية معتدلة السرعة فى باقى المناطق.

في خليج العقبة:

- الرياح: جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (30-60 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 13 درجة مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وحاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وتكون الفرصة مهيأ لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه معتدلة السرعة تنشط أحيانا.