جرعة هيروين زائدة وراء مصرع طالب 6 أكتوبر.. والكلاب الضالة نهشت جثته







كتب بهجت أبو ضيف

كشف مصدر بمديرية أمن الجيزة، أن جرعة زائدة من مخدر الهيروين حقن بها طالب نفسه، وراء مفارقته الحياة بـ 6 أكتوبر، مضيفا أن التآكل الذى تم العثور عليه بالجثة، نتيجة نهش الكلاب الضالة، حيث تم العثور على الجثة بعد يوم من مفارقة الطالب الحياة.

وأضاف المصدر أنه تم التوصل لأسرة الطالب، وتسليم الجثة لذويه، عقب تنفيذ قرار النيابة بتشريحها والتصريح بدفنها.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بالشارع، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم العثور على جثة "س.س" طالب، بها تأكل بأطراف اليدين والوجه والصدر.

وعثر رجال المباحث بجانب الجثة على "سرنجة" تحتوى على مادة مخدرة "هيروين"، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.