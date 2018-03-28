جامعة القاهرة: غياب الطالب المغترب خلال أيام الانتخابات عذره مقبول







وائل ربيعى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن كل طالب وافد من المحافظات يتغيب فى أحد أيام الانتخابات لمشاركته فى التصويت، يعتبر تغيبه بعذر مقبول، موضحا أن هذا أحد الإجراءات التى اتخذتها جامعة القاهرة للتسهيل على الطلاب والعاملين للتصويت فى انتخابات الرئاسة.

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يسمح للعاملين الذين تقع لجانهم الانتخابية خارج نطاق القاهرة الكبرى بالتقدم بطلب لمدير الإدارة للحصول على إجازة بأجر أحد أيام ٢٦-٢٧-٢٨ مارس الجارى للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية بموطنهم الانتخابى.