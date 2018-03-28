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توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم سيارتين بمحور المشير طنطاوى

الأربعاء، 28 مارس 2018 08:32 ص
توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم سيارتين بمحور المشير طنطاوى محور المشير طنطاوى - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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وقع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بمحور المشير طنطاوى بالقرب من مستشفى الشركة ، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للمتجه من مدينة نصر حتى التجمع وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث .

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى محور المشير طنطاوى بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .


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