توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم سيارتين بمحور المشير طنطاوى

توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم سيارتين بمحور المشير طنطاوىالأربعاء، 28 مارس 2018 08:32 ص
محور المشير طنطاوى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وقع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بمحور المشير طنطاوى بالقرب من مستشفى الشركة ، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للمتجه من مدينة نصر حتى التجمع وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث .
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى محور المشير طنطاوى بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
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