تعاون بين "الاستثمار" و"المحامين" لتفعيل تقديم خدمات مراكز المستثمرين الكترونيا







كتب عبد الحليم سالم

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وسامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة العامة للمحامين، بشأن تيسير إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونيا بمراكز خدم الاتمستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة وياسر عباس، رئيس قطاع مركز خدمات المستثمرين، وعدد من المحامين والشباب العاملين فى المركز.



وزير الاستثمار ونقيب المحامين

وأوضحت الوزيرة، أن هذا البروتوكول فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين وتذليل كافة العقبات امامهم، ورفع كفاءة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وذكرت الوزيرة أن البروتوكول يهدف إلى استكمال قاعدة البيانات والمعلومات من خلال تبادل البيانات والمستندات الكترونيا فى الاتجاهين بما يحقق تكاملها وتحديثها، والتحول إلى النظم الالكترونية المرتبطة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس الكترونيا وما يستلزمه من قبول الدفع الإلكترونى والاعتداد بالتوقيعات الالكترونية فى أداء تلك الخدمات، وأعداد برامج تدريبية متخصصة للمحامين العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تساعد على رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم القانونية.

وأوضحت الوزيرة، أنه يتم عمل دورات تدريبية للعاملين فى مركز خدمات المستثمرين، ومنهم المحامين بالمركز، والتعرف على تجارب الدول المتطورة فى تقديم الخدمات للمستثمرين.

من جانبه، أوضح سامح عاشور نقيب المحامين، أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، مشيرا إلى أن نقابة المحامين ملتزمة بقبول كافة المستندات والطلبات والنماذج الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار بدل من الورقية والتى تتعلق بخدمات تأسيس وما بعد تأسيس الشركات، وتحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة وذلك من قاعدة البيانات المتاحة لدى كل من نقابة المحامين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، موضحا أن النقابة ملتزمة بالحاق ممثل عنها بكل فرع من فروع مركز خدمات المستثمرين تفعيلا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017م.

وذكر نقيب المحامين، أن الاستثمار أصبح قضية وطنية، مؤكدا وجود إرادة حقيقية من القيادة السياسية لنجاح بيئة الاستثمار تنفذها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مشيرا إلى أن نقابة المحامين مسئولة عن إيجاد حلول لأى مشاكل تواجه الاستثمار.

وأوضح أنه سيتم عمل ثقافة مشتركة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ونقابة المحامين من أجل تنمية مشتركة لصالح الاستثمار فى مصر.

وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه تم إعداد برنامج تدريبى للمحامين فى مركز خدمات المستثمرين سيبدأ الأسبوع المقبل.

وذكر ياسر عباس رئيس قطاع خدمات المستثمرين، أن المحامين فى مركز خدمات المستثمرين يقومون بإنهاء العقود للمستثمرين فى نفس اليوم وبشكل سريع.