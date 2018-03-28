تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين العربالأربعاء، 28 مارس 2018 12:13 م
البورصة
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.50%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 1.07%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.82%.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.14%، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.44%.
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