تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب







كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.50%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 1.07%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.82%.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.14%، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.44%.